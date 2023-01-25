Стыдоба: 48-летнюю Викторию Бекхэм раскритиковали за видео без макияжа

Виктория Бекхэм не только эпатажная знаменитость и одна из самых модных женщин мира, но и известный предприниматель. Экс-певица охватила кучу направлений, одно из которых — это производство дорогой элитной косметики. Правда, методы раскрутки продукции у нее своеобразные.

Например, в своих социальных сетях знаменитость сняла видео, на котором показано, как хороша ее косметика и на какие чудеса способна. В кадре Виктория наносит макияж на якобы чистую кожу, однако подписчики оказались крайне внимательны.

Аудитория заметила, что на кожу нанесен тон, а ресницы и брови подкрашены. На селебрити обрушился шквал насмешливых комментариев: «Говорить, что на вас нет макияжа, — это довольно неуважительно к вашей аудитории. Люди не идиоты, они не поведутся на эту ерунду».

Но миссис Бекхэм непреклонна: женщина настолько часто совершает ошибки, что ей уже не привыкать.