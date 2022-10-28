Стыдно завалить, если вы жили в СССР: тест на знание логотипов

Запоминающийся, стильный и при этом лаконичный логотип способен добавить плюс сто очков вперед любому бренду. В советские годы разработке фирменной айдентики уделяли внимания не меньше, чем в наши дни. Однако некоторые крупные компании на протяжении десятилетий умудрялись обходиться без фирменного логотипа. Ярким примером тому служит киностудия “Союзмультфильм”. Созданная в 1936 году, она вплоть до недавнего времени не имела собственной айдентики. В заставках мультфильмов, выпущенных на киностудии в советские годы, использовалась лишь надпись “Производство киностудии “Союзмультфильм”, адаптированная под художественный стиль того или иного мультика. Так, например, в заставке мультфильма “Гуси-лебеди” 1949 года использовался шрифт, стилизованный под старину. Лишь в 2019 году киностудия представила единый логотип, в основу которых легли элементы разноцветного шрифта из заставки серии мультфильмов “Ну, погоди!”

Помните ли вы логотипы советской эпохи? Пройдите наш тест, в котором вам пригодятся не только знания о временах СССР и продукции, выпускаемой в тот период, но и смекалка, и наблюдательность, и внимание к деталям.