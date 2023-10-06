«Стыдно за него»: участи детей Киркорова больше никто не завидует

Дети Филиппа Киркорова родились с золотой ложкой во рту. Алла-Виктория и Мартин ни в чем не знают отказа, но их дальнейшая судьба вызывает большие опасения.

Об этом на всю страну заявила Любовь Успенская. Отношения королевы шансона с музыкантом окончательно испортились. Артистке тяжело смотреть на то, что творит певец. И страшно за участь его наследников.

«Он ведет себя недостойно. Мне даже стыдно за него», — отметила исполнительница в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

В ходе беседы с Аленой Жигаловой звезда задалась вопросом о том, что испытают отпрыски ее коллеги, когда вырастут.

Однажды они увидят, как на своих концертах их отец снимает штаны, чтобы показать изумленной публике переделанную у хирурга пятую точку. И эта перспектива ужасает Успенскую. По мнению знаменитости, экс-супруг Аллы Пугачевой напрасно не думает о том, как будет смотреть в глаза собственным детям.