Стыдно за «Ледниковый период»: жена Авербуха раскрыла все карты

После того как стало известно, что в новом сезоне шоу «Ледниковый период» примет участие Лиза Арзамасова, проект тут же начали обвинять в договорных условиях. Зрители не сомневались, что худрук и продюсер программы Илья Авербух приложит все усилия для победы жены. Однако пока актриса справляется со всеми трудностями сама и с помощью партнера Никиты Кацалапова.

Причем, как призналась Арзамасова, на следующий день после показа очередного выпуска по ТВ она неизменно чувствует стыд за свою работу. По ее словам, даже при хороших оценках у нее остается волнение, ведь зрители могут воспринять номер по-другому.

«Для экрана работают другие эмоции. Если есть какие-то моменты, за которые стыдно и неловко, то их пересматриваешь под лупой 100 раз», — объяснила Елизавета всю гамму эмоций подписчикам в Telegram-канале.

Комментаторы поддержали актрису, подчеркнув, что ее старания очевидны. А некоторые поклонники заявили, что и не сомневаются в ее успехе.