«Стыдно так жить в нищей стране»: дворец Чуриковой вызвал оторопь у народа

Актриса Инна Чурикова и ее муж, кинорежиссер Глеб Панфилов, давно являются одной из самых крепких и счастливых пар отечественного кино. Вместе с мужем и собаками Инна Михайловна живет в шикарном трехэтажном особняке в Подмосковье. Сама актриса не без гордости называет интерьер своего жилища дворянской усадьбой 19 века.

Некоторое время назад Чурикова обратилась в программу «Идеальный ремонт», чтобы облагородить дачную веранду и ландшафт вокруг дома. Дизайнеры разработали для дома и специальную систему освещения, но общий облик дворянской усадьбы, несмотря на нововведения, удалось сохранить.

Богатство дома Чуриковой и Панфилова, впрочем, возмутило многих россиян.