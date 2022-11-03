Стыдно смотреть: сегодня над культовой «Гостьей из будущего» смеются даже дети

В 1985 году в СССР состоялась премьера детской картины «Гостья из будущего», основанной на повести Кира Булычева. Ее и сейчас с удовольствием пересматривают зрители. Правда, современные пользователи Сети находят в ленте и поводы для критики. Например, автор Дзен-канала kin0guru обратил внимание на эпизод первого появления Алисы Селезневой в фильме. Блогер отметил комичный вид крокодила, который был больше похож на резиновый плот, чем на настоящего зверя. Его изображение на экране может не напугать, а скорее рассмешить. По мнению автора, в этой сцене проскользнула вся малобюджетность картины, тем более что отрывок, в котором актриса Наташа Гусева оступилась, тоже попал в финальную версию.

Кроме того, похожий эпизод встречается и еще в одном детском фильме — в экранизации сказки о Питере Пэне, снятой в 1924 году в США. Там герой в исполнении девушки тоже общается со странным крокодилом, а затем достает из его пасти нужный предмет. Правда, тогда это был не миелофон, а будильник.