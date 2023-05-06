Стыдно смотреть: последняя роль звезды кинохита «Летят журавли» ужаснет любого

Лента «Летят журавли» произвела фурор во всем мире. Исполнительница главной роли Татьяна Самойлова получила всенародную славу, а перед ее талантом и красотой преклонялся сам Пабло Пикассо. В те годы было трудно представить, что советская Одри Хепберн проведет свою старость в нищете и забвении.

Будущая звезда СССР с детства мечтала стать актрисой. Но ее отец, народный артист Евгений Самойлов, предупреждал дочь, что эта профессия требует особых душевных сил. Увы, у актрисы их не оказалось. У Татьяны Евгеньевны всегда было слабое здоровье, а с годами у нее развилась и душевная болезнь. После триумфа картин «Летят журавли» и «Анна Каренина» она снималась все реже, а в 80-е и 90-е и вовсе пропала с экранов.

Морально изматывающая профессия, неудачный брак с актером Василием Лановым, спад карьеры — все это разрушило душевное состояние Самойловой. Она несколько раз лежала в больнице с нервными расстройствами, которые в то время не особо умели лечить. И все же ей как-то удалось прийти в себя.

О Татьяне Евгеньевне вспомнили в нулевых. В 2008-м с ее участием вышла молодежная картина «Нирвана». Но смотреть на Самойлову в этом фильме больно и стыдно: отстраненный взгляд, обрюзгшее лицо, вычурный макияж. Гримеры словно поиздевались над актрисой, подчеркнув ее ненормальность.

Легенда советского кино скончалась 4 мая 2014 года — в день своего 80-летия. Последние годы она сильно страдала от душевной болезни.