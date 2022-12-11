Стыдно смотреть: неудачный монтаж в «Сумерках» заставит покатиться со смеху

Сага о вампирах «Сумерки», премьера которой состоялась в ноябре 2008 года, не просто так стала невероятно популярной среди зрителей. Проект интересен не только драматической любовной линией, но и обилием любопытных деталей. Впрочем, есть среди них и такие, которые не иначе как неудачным монтажом не назовешь.

В первой части саги главные герои Белла и Эдвард вступили в борьбу со своими одноклассниками, призом в которой была золотая лукавица. Зрителям не показали исход того состязания, но в последующих эпизодах есть кадр, в котором подружка вампира прижимает к груди ту самую луковицу.

И тут напрашивается несколько выводов: либо это неудачный монтаж, на который попросту стыдно смотреть, либо героиня Кристен Стюарт вместе со своим кровожадным другом одержала победу в битве, либо же они выкрали главный приз у победителей.