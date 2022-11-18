Стыдно не знать классику: как внимательно вы слушали учителя литературы?

В школе дети знакомятся с большим объемом русской классики - от “Капитанской дочки” Пушкина до “Преступления и наказания” Достоевского. Несмотря на то, что сейчас в интернете можно найти подробный анализ любого произведения, многие реалии восемнадцатого, девятнадцатого и других веков, в которые разворачиваются действия романов, поэм и пьес, остаются малопонятными для современного читателя. Тем более - для ребенка. Так, например, исследователи озадачились вопросом - какие суммы по нынешним деньгам тратили герои классиков отечественной литературы? Оказалось, что Николай Ростов, проигравший в карты 43 тысячи, по современным меркам оставил за карточным столом порядка четырех миллионов рублей. А в гоголевском “Ревизоре” Хлестаков подробно описывает в письме приятелю, сколько взяток он получил от городских чиновников. “За тысячу перевалило”, - хвастался герой. Эта сумма эквивалентна современным 800 тысячам рублей.

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