Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия

Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия

10 декабря 2022 20:15
Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия

Как быстро растут чужие дети.

Некоторым детям знаменитых родителей нравится всячески эпатировать публику. В последнее время этим начала заниматься и повзрослевшая приемная дочь Ивана Урганта — Эрика.

Девушка проживает в Америке и часто шокирует подписчиков своими откровенными и порой неприличными фотографиями. Многие связывают это с трудным периодом, который наступил после разрыва с молодым человеком.

Комментарии к постам Эрики открыты, и пользователи высказывают свои мнения по поводу блога девушки.

«Что с тобой не так? Почему такие странные фото, странные позы, странные истории с какими-то фотками 80-90-х, что с твоим внешним видом и стилем одежды, почему так много пошлости. Что там с тобой сделала Америка? Странный блог. Ты не всегда была такой. Ты как будто в глубокой депрессии и поисках себя», — отметил один из подписчиков.

Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия
Фото: Legion-Media, Globallookpres.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video