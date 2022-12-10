Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия

Некоторым детям знаменитых родителей нравится всячески эпатировать публику. В последнее время этим начала заниматься и повзрослевшая приемная дочь Ивана Урганта — Эрика.

Девушка проживает в Америке и часто шокирует подписчиков своими откровенными и порой неприличными фотографиями. Многие связывают это с трудным периодом, который наступил после разрыва с молодым человеком.

Комментарии к постам Эрики открыты, и пользователи высказывают свои мнения по поводу блога девушки.