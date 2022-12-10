Стыдно не только отчиму: падчерица Урганта перешла все грани приличия
Как быстро растут чужие дети.
Некоторым детям знаменитых родителей нравится всячески эпатировать публику. В последнее время этим начала заниматься и повзрослевшая приемная дочь Ивана Урганта — Эрика.
Девушка проживает в Америке и часто шокирует подписчиков своими откровенными и порой неприличными фотографиями. Многие связывают это с трудным периодом, который наступил после разрыва с молодым человеком.
Комментарии к постам Эрики открыты, и пользователи высказывают свои мнения по поводу блога девушки.
«Что с тобой не так? Почему такие странные фото, странные позы, странные истории с какими-то фотками 80-90-х, что с твоим внешним видом и стилем одежды, почему так много пошлости. Что там с тобой сделала Америка? Странный блог. Ты не всегда была такой. Ты как будто в глубокой депрессии и поисках себя», — отметил один из подписчиков.