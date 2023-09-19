«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну

Елизавета Боярская давно вышла из тени знаменитого отца. Красавица не только состоялась как актриса кино, но и стала образцовой матерью и женой. Боярская замужем за коллегой Максимом Матвеевым уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей — Андрея и Григория. Однако некоторые подробности из жизни пары могут шокировать общественность.

Мать артистки Лариса Луппиан души не чает в своем зяте и не устает публично хвалить своего родственника, а порой и за счет унижения собственной дочери. Однажды Луппиан проговорилась, что ее кровиночка постоянно разрывается между семьей и работой, поэтому Елизавету Михайловну трудно назвать хорошей хозяйкой.

Зато супруг Боярской Матвеев куда лучше справляется с бытовыми делами. В отличие от многих мужчин, артист может и убраться, и приготовить, и постирать.