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«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну

19 сентября 2023 08:30
«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну

Луппиан явно «сболтнула лишнего».

Елизавета Боярская давно вышла из тени знаменитого отца. Красавица не только состоялась как актриса кино, но и стала образцовой матерью и женой. Боярская замужем за коллегой Максимом Матвеевым уже более десяти лет, пара воспитывает двоих детей — Андрея и Григория. Однако некоторые подробности из жизни пары могут шокировать общественность.

Мать артистки Лариса Луппиан души не чает в своем зяте и не устает публично хвалить своего родственника, а порой и за счет унижения собственной дочери. Однажды Луппиан проговорилась, что ее кровиночка постоянно разрывается между семьей и работой, поэтому Елизавету Михайловну трудно назвать хорошей хозяйкой.

Зато супруг Боярской Матвеев куда лучше справляется с бытовыми делами. В отличие от многих мужчин, артист может и убраться, и приготовить, и постирать.

«Он удивительный, он все умеет делать гораздо лучше, чем Лиза, мне даже стыдно!» — цитирует откровения Ларисы Луппиан «Экспресс газета».

Фото: @VogueRussia / youtube, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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