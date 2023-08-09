«Стыдно»: конфликт Жемчугова и Ветер из «Дома-2» вышел на новый уровень

Глеб Жемчугов разочаровал сразу двух человек — бывшую жену Ольгу Ветер и сына Мишу. Экс-участники шоу «Дом-2» развелись, но шоумен стремится активно участвовать в жизни наследника. Однако далеко не всегда является примерным отцом.

Ведущий признался, что сильно провинился перед сыном и экс-супругой, отношения с которой и без того оставляли желать лучшего. Жемчугов должен был провести несколько дней с Мишей. Глеб составил насыщенную развлекательную программу и хотел отметить вместе с наследником свой день рождения. Ольга же намеревалась отдохнуть в компании нового возлюбленного. Но эти планы потерпели крах.

Жемчугов поддался соблазну и довел себя до невменяемого состояния. Он и раньше страдал от алкогольной зависимости, но казалось, что смог ее побороть. В этот раз тяга к спиртному оказалась сильнее.

Ветер пришлось срочно забирать сына от нетрезвого отца. А Жемчугов понял, что без помощи специалистов обойтись не сможет, и отправился на лечение в клинику. При этом он посыпает голову пеплом, отмечая, что сильно виноват перед Мишей и Ольгой.