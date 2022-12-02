Стыдно даже смотреть: как низко пал первый муж Дженнифер Лопес (фото)

Свое счастье в личной жизни Дженнифер Лопес нашла далеко не с первой попытки. В 27 лет она связала себя узами брака с кубинцем Охани Ноа, которому на тот момент было 22.

В те времена певица уже была известна на весь мир, а вот ее первый муж трудился официантом в одном из заведений Майами. Не исключено, что именно это и привело пару к скорому разводу: они расстались менее чем через год после свадьбы.

Вскоре экс-супруг артистки показал себя во всей красе. Еще находясь в браке с ним, Лопес открыла свой ресторан, куда устроила избранника менеджером. После разрыва она уволила его с этой должности, из-за чего тот устроил скандал. Конфликт удалось уладить, но имя Охани Ноа еще не раз прозвучит в прессе.

В 2006 году он начал шантажировать Лопес, требуя от нее пять миллионов долларов. Кубинец уверял знаменитость в том, что если не получит денег, то выпустит мемуары об их совместной жизни. Дело дошло до суда, который исполнительница выиграла, поскольку ранее заключила с Ноа договор, согласно которому он не имеет права говорить о ней публично.

Тогда казалось, что падать кубинцу уже некуда, но он смог. Хоть первый муж Лопес и позиционирует себя как актер, бизнесмен, тренер и писатель, свой стабильный заработок он получает на платформе, публикующей преимущественно контент для взрослых, под названием OnlyFans.