«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров

Роман Костомаров произвел фурор своим возвращением на лед после страшной болезни. Илья Авербух создал шоу «Письма любви», которое посвятил своему коллеге. Лишившийся стоп и кистей спортсмен, недолго думая, согласился принять участие в постановке.

Премьера состоялась в сочинском ледовом дворце «Айсберг». Олимпийский чемпион показался перед публикой в самом конце. Он вышел на лед, где закончила свое выступление Оксана Домнина. Фигурист нежно обнял возлюбленную, и под бурные овации супруги удалились.

На арене Костомаров появился в кроссовках и медленно ступал по льду, на котором еще совсем недавно виртуозно выполнял сложнейшие элементы. В конце представления коллеги знаменитости в знак солидарности также сняли коньки и вышли на поклон в спортивной обуви. Увиденное потрясло всех, кто присутствовал в зале.