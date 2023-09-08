«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Честные отзывы на постановку не заставили себя ждать.
Роман Костомаров произвел фурор своим возвращением на лед после страшной болезни. Илья Авербух создал шоу «Письма любви», которое посвятил своему коллеге. Лишившийся стоп и кистей спортсмен, недолго думая, согласился принять участие в постановке.
Премьера состоялась в сочинском ледовом дворце «Айсберг». Олимпийский чемпион показался перед публикой в самом конце. Он вышел на лед, где закончила свое выступление Оксана Домнина. Фигурист нежно обнял возлюбленную, и под бурные овации супруги удалились.
На арене Костомаров появился в кроссовках и медленно ступал по льду, на котором еще совсем недавно виртуозно выполнял сложнейшие элементы. В конце представления коллеги знаменитости в знак солидарности также сняли коньки и вышли на поклон в спортивной обуви. Увиденное потрясло всех, кто присутствовал в зале.
«Рыдала в голос... Так тронуло все происходящее!», «Лед принял своего чемпиона. Я ревела», «Душат слезы от увиденного», «Мне стыдно: я мужчина и то не сдержал слезы», — пишут зрители в Сети.