«Стыдно бывает, но мы терпим»: спорное высказывание Серебрякова предал огласке коллега

Алексей Серебряков давно известен как один из самых талантливых и успешных отечественных актеров. За годы карьеры он успел сняться в десятках фильмов и сериалов, однако далеко не все поклонники знают его отношение к профессии.

Как признался Евгений Ткачук, который работал с артистом над одним из проектов, Серебряков раскрыл ему всю правду об актерстве. По словам звезды «Левиафана», главное в этой профессии — терпение, а артисты никогда не ответственны за итоговый результат.

«Нам в кино платят за терпение. Вот мы терпим, сидим, пока они снимают свое кино, а потом еще нам порой стыдно бывает, но мы все равно терпим», — цитирует слова артиста портал Kinopoisk.

Ткачука при этом не смутило спорное высказывание коллеги. Он признался, что уважает Серебрякова как профессионала и полностью разделяет его убеждения.