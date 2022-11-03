«Стыдно было смотреть»: эту работу Пореченкову припоминают до сих пор

Михаил Пореченков прославился как талантливый актер, однако в его карьере были и телевизионные передачи. Например, он был ведущим шоу «‎Запретная зона», которое выходило в начале 2000-х. Шоу активно экспериментировало с форматом, но далеко не все зрители оставались в восторге от проекта.

Так, главной идеей программы была помощь людям, оказавшимся в беде. В студию Пореченкова приходили участники и жаловались на ту или иную проблему, а специальные агенты «‎Зоны» отправлялись на расследование, которое проводили преимущественно с помощью скрытых камер. Детективам удавалось раскрыть незначительные преступления и, например, вернуть домой пропавшую собаку или узнать, изменяет ли муж своей жене.

При этом, как отмечают внимательные зрители, большая часть историй не оказывалась правдой. Сценаристы специально нанимали актеров, которые играли жертв и нуждались в помощи, а все этапы расследования и его результаты тоже были известны заранее. Из-за этого программа, которая шла в эфире три года, выглядит весьма неправдоподобно, а некоторые даже уверены, что шоу бросает тень на карьеру Пореченкова.