Стыдная причина: из-за чего 92-летний миллиардер расстался с невестой

Совсем недавно мировая пресса обсуждала грядущую свадьбу медиамагната Руперта Мердока и светской львицы Энн Лесли Смит. Мультимиллиардер хотел жениться в пятый раз, но его мечта оказалась несбыточной.

Дело в том, что 66-летняя Смит и 92-летний Мердок расстались через две недели после помолвки. Официальная причина их разрыва звучит нелепо: якобы Энн Лесли не готова к всеобщему вниманию со стороны публики. Якобы у Смит слишком скрытный характер, и она не хочет становиться объектом «охоты».

В эту абсурдную версию мало кто поверил. Общественность склоняется к тому, что причина в самом Мердоке. Смит, вероятно, не смогла принять эту разницу в возрасте и решила разорвать отношения. По фото и видео понятно, что Руперт уже не в состоянии потянуть очередной брак, он даже передвигается с трудом.

А официальная причина расставания звучит надуманно и смешно, ведь 92-летний миллиардер далеко не секс-символ, и внимание папарацци ему не грозит. Но Мердок, по всей видимости, стыдится того, что его бросили из-за возраста, поэтому на правах медиамагната пустил в народ именно такую версию.