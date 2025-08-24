«Стыдная комедия про рыжую ведьму»: современные зрители уже не боготворят «Великолепный век» — проблем слишком много, чтоб закрывать глаза

Кажется, «Великолепный век» наконец-то вошел в ту стадию, когда зрители начинают массово пересматривать и… разочаровываться. Если еще лет десять назад сериал считался эталоном «исторической драмы с восточным колоритом», то в 2025-м отзывы все чаще звучат как приговор.

И речь не только о придирках к деталям и историческим ляпам, а о фундаментальном ощущении усталости от затянутого, излишне мыльного и, местами, фальшивого зрелища.

Падение из «великолепия» в банальщину

На IMDb в этом году всего четыре свежих рецензии — и статистика красноречива. Лишь одна хвалебная, одна осторожно-нейтральная и две абсолютно разгромные. Зрители жалуются на то, что сценаристы превратили Сулеймана в марионетку Хюррем, выставив ее манипуляторшей и, по сути, хозяйкой империи.

Один из рецензентов иронично замечает:

«Название должно быть не “Великолепный век”, а “Хюррем Великая Ведьма”. Не драма об османах, а стыдная комедия про рыжую ведьму».

Когда история превращается в теленовеллу

Другой зритель негодует по поводу образа Махидевран: ее, по его словам, буквально оболгали ради рейтингов. Сюжетные ходы вроде «отравлений беременной Хюррем» или «убийства Мехмета» — историческая фикция, которая в сериале подается как правда.

«В реальности судьба Махидевран была куда трагичнее, но вместо драмы нам подсовывают привычный турецкий набор: крики, драки, вечные ссоры за закрытыми дверями».

Красота, которая больше не спасает

Никто не спорит: костюмы роскошные, интерьеры дворца — загляденье, актеры старались. Но на фоне свежих проектов вроде «Эртугрула» или «Основание: Осман», которые бережнее обращаются с фактами и органичнее вплетают романтику, «Великолепный век» уже выглядит как переоцененный мыльный пузырь.

«К середине сериала безошибочно угадывается: сейчас будет отравление, потом заговор, а там — новая слеза на роскошной подушке».

Итог

Сериал, когда-то казавшийся свежим и дерзким, теперь воспринимается как устаревшая мелодрама с историческими декорациями. И если раньше у него было «великолепие», то теперь осталась только «длиннота».

Современный зритель 2025 года все меньше готов прощать слабые сценарные ходы и слишком вольное обращение с историей.

А вы?

Ранее мы писали: Османский стыд: к этим турецким сериала доверия у экспертов больше, чем к распиаренному «Великолепному веку»