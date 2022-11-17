Стыдная фобия напоказ: над Боромиром из «Властелина колец» потешался каждый

С какими только трудностями актерам не приходится сталкиваться во время съемок. Ненормированный рабочий график, необходимость постоянно гримироваться и заучивать реплики своего героя — это еще цветочки. Довольно часто звездам экрана ради роли нужно бороться со своими главными фобиями.

Не избежал этой участи и Шон Бин, воплотивший Боромира в культовом «Властелине колец». Членам съемочной команды проекта часто приходилось добираться до нужной локации на вертолете. Но актер боялся летать и делал это только тогда, когда другого выбора не оставалось.

Например, в период, когда снимались сцены с переходом Братства кольца по заснеженным горам, Бин не ленился каждое утро тратить два часа своего времени на то, чтобы подняться в гору, где располагалась площадка для съемок. Коллеги потешались над знаменитостью, глядя на него из иллюминатора. Но Баромиру было все равно, что он выставляет свой страх напоказ: подниматься в воздух на вертолете он категорически отказывался.