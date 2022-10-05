Стыдливо прикрыла талию: правда об изменении во внешности Бузовой раскрыта

Ольга Бузова снова получила порцию жесткой критики. В своих социальных сетях певица покрасовалась в новом образе, представ перед подписчиками в мини-платье, украшенном перьями. В ответ же фолловеры назвали звезду «курочкой» и «чудом в перьях».

Недовольство интернет-пользователей разделила и стилист Юлия Гагуа. В беседе с порталом «Экспресс газета» она оценила образ Бузовой с профессиональной точки зрения и пришла к неутешительному выводу о том, что артистка изменилась не в лучшую сторону.

«Певица теряется за этим нарядом», — подчеркнула эксперт, обратив внимание на то, что экс-ведущая «Дома-2» вместо того, чтобы подчеркнуть свою стройную талию, стыдливо ее прикрыла.

По мнению Гагуа, Бузовой стоит более внимательно относится к собственной внешности, выделяя ее достоинства, а не недостатки. Более того, эксперт намекнула на то, что звезде следовало бы поменять стилиста, чтобы в будущем не выглядеть дешево и не быть «похожей на курицу».