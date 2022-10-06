Стыдился прошлого не зря: за что Арнольда Шварценеггера могли возненавидеть в СССР

Актер Арнольд Шварценеггер построил блестящую карьеру, основанную на типичной «американской мечте». Выходец из Австрии без связей и богатых родственников смог покорить Голливуд, сколотить многомиллионное состояние и даже стать губернатором Калифорнии. Но были в его биографии и факты, которых он откровенно стыдился. Причем некоторые из них могли стать причиной ненависти советских зрителей к Арнольду.

Оказалось, что отец актера Густав в 1938 году вступил в ряды Австрийской национал-социалистической партии. Он разделял ее идеи об истинных арийцах. Густав стал военным полицейским. На этой должности он побывал в разных странах — например, принимал участие в блокаде Ленинграда. В советском городе в 1942 году Шварценеггер получил ранение и был комиссован со службы. Впоследствии он работал гражданским полицейским в Австрии, так как его роль в преступлениях фашистов не была доказана, сообщает «Культурология».

Справедливо будет отметить, что отношения Густава с Арнольдом складывались непросто. Он куда больше жаловал своего старшего сына Мейнхарда, тогда как младший, как он подозревал, вообще родился не от него.