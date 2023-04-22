Стыдился не зря: при виде первой жены Константина Богомолова вы испытаете шок

Константин Богомолов остается одним из самых модных режиссеров страны. Его личная жизнь интересует многих поклонников, но даже самые верные фанаты не могут знать обо всем.

Далеко не каждый почитатель творчества Богомолова в курсе, что Дарья Мороз отнюдь не первая большая любовь режиссера. Когда-то фактической женой Константина была актриса Юлия Захарова. Она известна по ситкому «Счастливы вместе», где сыграла соседку Букиных Лену Полено. Захарова познакомилась с Богомоловым в студенчестве. Их отношения длились около семи лет, но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Константин строил карьеру, а о детях и штампе в паспорте даже не думал.

После разрыва этих отношений Богомолов стал скрывать, что у него был гражданский брак с Захаровой.

По слухам, здесь не обошлось без Дарьи Мороз, которая ревновала его к бывшей пассии. Но у поклонников режиссера другая версия.

Дело в том, что Юлия сильно изменилась со времен «Счастливы вместе». Ей всего 42 года, но выглядит она как морщинистая старушка. А длинные волосы делают ее лицо еще более осунувшимся. Пользователи Сети предположили, что Богомолову просто стыдно за бывшую пассию, которая так резко изменилась в худшую сторону. Но Захарова винит в «амнезии» режиссера именно Мороз, о чем она рассказала на YouTube-канале «PROжизнь».