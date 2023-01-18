Стыда с нахалкой не оберешься: ради кого «русский» британский принц отказался от престола

Личная жизнь членов королевской семьи во все времена была достоянием общественности. Однако мало кто знает о том, что один из Виндзоров, в котором течет русская кровь, связал свою жизнь с весьма скандальной особой.

Речь идет о кузене Елизаветы II принце Майкле Кентском. Он родился в браке герцога Кентского Георга и принцессы Греции Марины. Ее матерью была великая русская княжна Елена Владимировна, она же является бабушкой Майкла Кентского. Его избранницей стала Мария Кристина фон Рейбниц, происходящая из дворянского рода. После того замужества она стала носить имя Майкл Кентская.

Однако их брака могло не быть, потому что Мария Кристина являлась разведенной католичкой, а союзы с иноверцами не приветствуются британской монархией. Но ради нее Майкл отказался от своего династического статуса, о чем наверняка не раз пожалел, ведь Кентская славится своим эксцентричным характером.

Она никогда не сдерживалась в выражениях, за что ее прозвали «виндзорской нахалкой». А однажды она появилась на ужине, куда пригласили Меган Маркл, с брошью в стиле blackmoor, которая изображала темнокожего раба. Нет сомнений, что она сделала это умышленно.