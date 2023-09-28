Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Разгульное прошлое все еще преследует ее.
Любовь Успенская была замужем четыре раза, но так и не стала многодетной матерью. У королевы шансона всего одна дочь — 33-летняя Татьяна Плаксина. Сегодня талантливая девушка выступает с родительницей на одной сцене, но еще несколько лет назад барышня отличалась нестандартным поведением.
Плаксина то и дело влипала в сомнительные истории и публиковала в Сети кадры со своих вечеринок. У Татьяны всегда были тяжелые отношения с матерью, против которой проблемная дочь бунтовала всевозможными способами. Плаксина самовыражалась в том числе и с помощью полуобнаженных фото, которые вызывали осуждение у поклонников Успенской. Девушка не стеснялась раздеваться перед всем Интернетом.
«Смело. А мать видела?», «Кожа и кости. Суповой набор», «Фу, какой кошмар», «Стыд и срам», «Дала маху», — комментируют пользователи архивный снимок эпатажной артистки в купальнике.