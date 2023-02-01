Стыда не оберется: неприглядное фото Дженнифер Лопес слили в Сеть

Дженнифер Лопес всегда славилась не только своими потрясающими вокальными данными, но и невероятной красотой. Теперь же фанаты популярной певицы крайне разочарованы. Некогда привлекательная артистка лишилась своего очарования и стала жалкой копией другой звезды.

Об этом заговорили после того, как в Сеть было слито неприглядное фото Лопес. Снимок в своих социальных сетях опубликовала известная американская модель Ким Кардашьян. Оказалось, что она провела вечер в компании исполнительницы и сделала совместный кадр на память.

Глядя на него, многие пришли к выводу о том, что Лопес теперь стыда не оберется. Интернет-пользователи отметили, что артистку и звезду реалити-шоу невозможно отличить друг от друга: одинаковыми у них оказались не только черты лица, но и прическа с макияжем.