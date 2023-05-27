Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Стыда не оберешься: звезду «Дома-2» с позором прогнали с международного фестиваля

Стыда не оберешься: звезду «Дома-2» с позором прогнали с международного фестиваля

27 мая 2023 18:15
Стыда не оберешься: звезду «Дома-2» с позором прогнали с международного фестиваля

Ведущая снова выделилась на мероприятии.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня каждый год посещает Каннский кинофестиваль. Многие недоумевают: какое отношение она имеет к кино?

Действительно, Боня не актриса, не топ-модель и не режиссер. Да и ее популярность не выходит за рамки российского Интернета. Несмотря на это, Виктория постоянно посещает Каннский кинофестиваль и ответственно подходит к мероприятию. Правда, каждое ее появление вызывает лишь смех.

В этом году Боня облачилась в зеленое вычурное платье, которое окрестили кактусом. Также прямо в разгар мероприятия Викторию с позором прогнали с красной дорожки: пока звезда «Дома-2» красовалась перед камерами, к ней подошла женщина и попросила ее уйти.

Пользователи Сети подняли опозорившуюся Боню на смех. Но нашлись и те, кто объяснил происходящее:

«Думаю, просто торопят, что быстрее шла», «Насколько мне известно, в Каннах на дорожку они идут с помощниками. Эти самые помощники им приказывают и подсказывают, что, где и как».

В любом случае Боня отличилась на мероприятии — ее экстравагантное платье-кактус признали худшим нарядом в Каннах.

Стыда не оберешься: звезду «Дома-2» с позором прогнали с международного фестиваля
Фото: Legion-Media, Cloballookpress.com, кадр из шоу "Дом 2" (2004-2021)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video