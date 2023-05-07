Стыда не оберешься: скандал вокруг прошлого Юлии Высоцкой набирает обороты

Когда на экраны вышла передача «Едим дома» с Юлией Высоцкой, еще не были распространены новомодные интернет блоги о кулинарии. А многие телевизионные аналоги не вызывали столько же восторга, сколько и шоу обаятельной актрисы.

Женщина создавала атмосферу уюта, рассказывала зрителям о необычных рецептах и использовала в своих блюдах экзотические ингредиенты. Поэтому она быстро заслужила звание искусной поварихи. Однако спустя почти 20 лет с момента премьеры люди вновь решили обратиться к творчеству супруги Андрея Кончаловского. И выяснилось, что она не так хороша в готовке, как многим казалось.

Юлия не справилась с сырниками, спалила мясо на мангале и испекла странную пиццу. Пользователи Сети сделали огромное количество мемов, посвященных неудачам телеведущей, и на этом скандал мог бы закончиться. Но некоторые вспомнили об одном интервью актрисы, в котором она призналась, что не ест блюда собственного приготовления. Тем не менее Высоцкая на протяжении нескольких лет продолжала сниматься в кулинарном шоу.