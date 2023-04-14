Стыда не оберешься: платье дочери Мадонны скрывает меньше, чем показывает (фото)

Лурдес Леон не боится навлечь на себя гнев хейтеров. Дочь Мадонны принимает себя такой, какая она есть, и ждет того же от окружающих.

В социальных сетях звездной наследницы одна публикация провокационнее другой. Леон выступает за бодипозитив, поэтому не прочь показать естественную красоту своего тела. Не так давно она представила на суд интернет-пользователей образ, заставивший многих на своей шкуре ощутить, что такое испанский стыд.

Перед камерой Лурдес позировала в платье, которое скрывало меньше, чем показывало. Вся передняя часть наряда состояла из макси-разрезов, которые были не в силах прикрыть ни пышный бюст Леон, ни ее нижнее белье. Смелости и высокой самооценке модели остается только позавидовать. К слову, Мадонна поддерживает дочь и гордится тем, что воспитала в ней безусловную любовь к себе.