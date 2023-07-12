Стыда не оберешься: обомлеете, кем работала Кейт Миддлтон до замужества

Жизнь Кейт Миддлтон поменялась в 2011 году, когда она стала супругой принца Уильяма. С тех самых пор весь мир научился видеть в ней будущую королеву, но когда-то положение монаршей особы было незавидным.

Кейт происходит не из именитой семьи. Ее мама работала стюардессой, а отец — пилотом. Будущей принцессе приходилось бороться за свое место под солнцем, и порой ее путь был непрост: Миддлтон приходилось быть девочкой на побугешках.

Однажды Кейт призналась, что во время учебы в университете она подрабатывала официанткой. Позднее Миддлтон устроилась в магазин модной одежды: здесь будущая жена Уильяма выполняла функции помощника. Кейт приносила чай и закуски сотрудникам, а также ей доверяли простые поручения. Сегодня даже трудно представить эту картину, где принцесса таскает подносы и услужливо подает напитки.

Ее родственница и нынешняя королева-консорт Камилла Паркер-Боулз тоже когда-то была обыкновенной подчиненной. В молодости она работала секретарем, но ее уволили из-за опоздания.