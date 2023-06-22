Стыда не оберешься: Меган Маркл уличили в подлом обмане американцев

Снискавшая сомнительную славу Меган Маркл не останавливается на достигнутом. На днях стало известно, что экс-герцогиня подло обманула своих многочисленных поклонников.

Супруга Гарри вела аудиошоу, на котором брала интервью у успешных женщин. Однако выяснилось, что Меган постоянно отлынивала от работы, а все вопросы на самом деле задавали ее редакторы. Маркл их озвучивала уже после интервью и вставляла свои реплики в запись. В таком монтированном виде подкаст и выходил в Интернете. За этот проект бывшая актриса получила 20 миллионов долларов.

Видимо, Меган каждый раз была так сильно занята, что не могла приехать в назначенное время и провести беседу. Изначально планировалось сделать намного больше выпусков, но Маркл откладывала все на потом и пропадала. То есть она не удосуживалась озвучить даже готовый текст.

Поклонники хоть и привыкли к разным фокусам в исполнении Меган, но этот постыдный поступок стал последней каплей. Они предрекли скандальной и ленивой парочке нищенское будущее. Гарри, по их словам, скоро пойдет сдавать в ломбард драгоценности матери, чтобы не стоять на паперти с протянутой рукой.