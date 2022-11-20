Стыда не оберешься: как пятилетка обыграл лучших шахматистов планеты

Способности Самуэля Решевского к шахматам проявились в очень раннем возрасте. Он с детства внимательно следил за отцом, раздумывающим над очередным ходом на доске. А уже в 4 года Самуэль обыгрывал всех знакомых взрослых. Через год маленький шахматист принял участие в турнире по шахматам в Вене. Сначала соперники пренебрежительно смотрели на малыша, но он деловито подходил к каждой доске, оставляя победу за собой. То состязание запомнилось публичным позором лучших гроссмейстеров.

Самуэля признали гением и вундеркиндом. А родители отправились вместе с ним в турне по всей Европе. Каждый турнир заканчивался безусловной победой Решевского. В 1922 году 11-летний шахматист в Нью-Йорке выиграл у признанных мастеров, таких как Осип Бернштейн и Давид Яновский. А вскоре по суду родителей мальчика заставили отправить его в школу, ведь все это время он строил карьеру и не заботился об образовании.

Со временем в мире начали забывать о вундеркинде. Тем не менее Самуэль посвятил свою жизнь шахматам. Он постоянно принимал участие в турнирах, играл с Михаилом Ботвинником, Бобби Фишером и другими гроссмейстерами. Много раз Решевский становился чемпионом Америки. Но на первенстве мира он так ни разу и не победил.