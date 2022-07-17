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Киноафиша Статьи «Стыд и срам»: сыновей Толоконникова опозорили на всю страну

«Стыд и срам»: сыновей Толоконникова опозорили на всю страну

17 июля 2022 12:30
«Стыд и срам»: сыновей Толоконникова опозорили на всю страну

Россияне не поверили оправданиям.

Даже после выхода на пенсию Владимир Толоконников продолжать участвовать в кино- и телевизионных проектах, чтобы обеспечивать жену и двух сыновей. Так, его наследники Родион и Иннокентий получили возможность учиться в лучшей школе и окончить вуз.

«Как отец, как глава семьи он содержал, выделял на все это деньги», — поделился сын Толоконникова.

Однако ответной любви, по мнению россиян, Владимир Алексеевич не дождался. Артист скоропостижно скончался в 2017 году от одной из форм бронхита, отметил Иннокентий в программе «Хроники московского быта».

Расходы за прощание со звездой «Собачьего сердца» взяли на себя его коллеги, а вот памятник должны были поставить дети. Этого так и не случилось.

«Все упирается в ценник. Когда живешь в Москве, все упирается еще и во время — месяц на это может уйти», — оправдался Иннокентий.

Пользователей Сети его слова возмутили до глубины души:

«Они могли просто поставить ограду и скромный памятник. Довольно упитанные и такие бессовестные, стыд и срам!».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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