«Стыд и срам»: сыновей Толоконникова опозорили на всю страну

Даже после выхода на пенсию Владимир Толоконников продолжать участвовать в кино- и телевизионных проектах, чтобы обеспечивать жену и двух сыновей. Так, его наследники Родион и Иннокентий получили возможность учиться в лучшей школе и окончить вуз.

«Как отец, как глава семьи он содержал, выделял на все это деньги», — поделился сын Толоконникова.

Однако ответной любви, по мнению россиян, Владимир Алексеевич не дождался. Артист скоропостижно скончался в 2017 году от одной из форм бронхита, отметил Иннокентий в программе «Хроники московского быта ».

Расходы за прощание со звездой «Собачьего сердца» взяли на себя его коллеги, а вот памятник должны были поставить дети. Этого так и не случилось.

«Все упирается в ценник. Когда живешь в Москве, все упирается еще и во время — месяц на это может уйти», — оправдался Иннокентий.

Пользователей Сети его слова возмутили до глубины души: