Стыд и срам: располневшая звезда «Дома-2» задрала платье и засветила лишнее

Виктория Боня прославилась на всю страну благодаря участию в реалитиу-шоу «Дом-2». Но после ухода со скандального проекта девушка не разучилась эпатировать публику и стала еще чаще создавать вокруг себя новые инфоповоды.

Больше всего внимания привлекает стиль этой эффектной знаменитости, который постоянно балансирует на грани роскоши и вульгарности. Девушка не стесняется тратить на свой гардероб баснословные суммы денег, но зачастую ее образы вызывают у пользователей неприязнь.

Недавно Виктория поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой видны ее заметно увеличившиеся в объемах бедра.

Ужасно короткое синее платье демонстрирует изменившеюся фигуру звезды и при этом почти не прикрывает то, что должно быть скрыто от посторонних глаз. Длина наряда и пикантные позы сыграли с Боней злую шутку и только опозорили ее перед фанатами.