Стыд и срам: не поверите, как выглядит сейчас красотка из скандального сериала (фото)

Сериал «Девчонки», премьера которого состоялась в 2012 году, наделал немало шума. Проект честно рассказал о жизни четырех жительниц Нью-Йорка, история одной из которых списана с его создательницы — Лины Данэм, засветившейся в главной роли.

Продюсер не ставила перед собой цели создать искусственную картинку и не боялась показать себя в невыгодном свете. Между тем для своих поклонников она, как и ее героиня Ханна Хорват, всегда была красавицей. Хотя сама актриса всегда отмечала, что не соответствует представлениям об идеальной внешности и уж точно не подходит под модельные параметры.

Со временем ситуация только усугубилась. Данэм еще сильнее поправилась, сделала множество татуировок. Ее вкус в одежде по-прежнему оставляет желать лучшего. Неизменно лишь одно — артистка не стыдится себя и дает себе право быть не такой, как все. Звезда экрана даже выпустила собственную книгу, которую назвала «Другая девушка».