Стыд и позор: профессионал схватилась за голову при виде рук Распутиной

Звёзды отечественной эстрады часто шокируют публику своими странными нарядами. Многие артисты наивно полагают, что если вещи стоят баснословных денег, то их необязательно сочетать между собой, а можно просто надеть и выйти на сцену. Кажется, что знаменитости порой не могут выбрать даже красивый цвет лака для своих ногтей, чтобы весь образ смотрелся гармонично.

За это раскритиковали и Машу Распутину, которая в эфире программы «Секрет на миллион» появилась с ужасным маникюром. Дизайн оказался старомодным и безвкусным, но больше всего зрителей возмутила стоимость. За свою работу мастер взял с певицы 20 тысяч рублей.

Негодование людей поддержала и Надежда Фролова, которая уже давно является специалистом в этой бьюти-сфере. Девушка нашла немалое количество ошибок в работе своего коллеги.