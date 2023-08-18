Стыд и позор: Лобода отличилась со знаком минус на концерте

Светлана Лобода ранее поставила карьеру на паузу. На какое-то время певица пропала с радаров. Но крупно опозорилась, вернувшись на сцену.

Исполнительница поняла: без музыки и поклонников ее жизнь стала пустой и бессмысленной. Блондинка снова начала выступать. Звезда ездит с гастролями по городам Европы, но не всегда ее принимают с распростертыми объятиями.

В социальных сетях знаменитость показала видео, снятое за пару минут до начала ее концерта. Интернет-пользователи были в шоке, увидев, в каком образе артистка вышла к фанатам. Она и раньше не стеснялась примерять на себя дерзкие и вульгарные аутфиты, но теперь превзошла себя. Лободу подняли на смех, обвинив в безвкусице.