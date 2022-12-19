Стыд да и только: мультфильм СССР до мелочей предсказал будущее россиянок

Иногда создатели фильмов или сериалов выступают настоящими экстрасенсами. Их экстравагантные идеи, которые считались странными в годы премьеры картины, вдруг оказываются предвестниками будущего. Например, в мультфильме СССР «В синем море, в белой пене...» фактически показали популярный сейчас женский образ, к которому стремятся многие девушки.

Те, кто смотрел ленту, без труда вспомнят рыбу-принцессу, исполнявшую песню «Оставайся, мальчик, с нами...». Тогда она казалась пугающе уродливой: огромные губы, глаза с длинными ресницами, узкие скулы и даже заметный бюст. Но ведь именно так сейчас выглядят многие популярные девушки-блогеры. Пластические операции и косметологические процедуры делают их похожими на ту самую рыбу-принцессу. Это отмечают и интернет-пользователи.