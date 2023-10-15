Стянула платье на камеру: свидетели сообщили о выходке Пугачевой, которую замалчивали годами

Сегодня Алла Пугачева известна как уважаемая и солидная артистка. Но в молодости она могла себе позволять дикие выходки. В 1979 году, когда артистка была уже достаточно известной, она принимала участие в съемках картины «Рецитал». В первый же день работы произошел конфликт.

Примадонна надела на площадку пальто в военном стиле, которое не понравилось второму режиссеру Валентине Ковалевой. Та назвала одежду певицы безвкусной и заявила, что в таком виде являться на съемки недопустимо. Звезда такого отношения не потерпела. Как рассказывает издание «Экспресс газета», Пугачева разорвала на женщине платье со словами: «Это у вас пальто безвкусное».

Режиссер Александр Стефанович надеялся, что звезда остынет и возьмет себя в руки, но этого не случилось. Примадонна принялась командовать на съемочной площадке, а затем и вовсе начала бить по стоящему рядом автомобилю камнем. После этого работать с ней отказались.