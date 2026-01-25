Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

Почти в каждом можно и похохотать, и брезгливо поморщиться.

Сегодня в России – Татьянин день, он же День студента. И если вы уже сделали все курсовые да рефераты, и даже запланировали дату, когда «точно-точно» начнете диплом, самое время углубиться в подборку хорроров о тех, для кого учеба – не главная опасность в кампусе.

1. «Убойные каникулы» (2010) – Великая классика жанра. Два простодушных деревенских парня на отдыхе сталкиваются с компанией предвзятых «студентиков», которые принимают их за психопатов.

2. «Факультет» (1998) – Шедевр Роберта Родригеса о старшеклассниках, которые первыми замечают, что учителей в их школе медленно заменяют инопланетные паразиты. Элайджа Вуд, Джош Хартнетт и команда «ботаников» против всепоглощающей угрозы – отличная метафора подросткового бунта.

3. «Крик» (1996) – Фильм, перезапустивший жанр. Убийца в маске призрака терроризирует старшеклассников, обыгрывая клише хорроров. Это не только триллер, но и остроумный учебник по правилам выживания в слэшере. Нарушишь – умрешь.

4. «Лихорадка» (2002) – Классика «телесного» ужаса. Группа студентов отправляется на природу, где сталкивается не с маньяком, а с плотоядной бактерией. Отвратительно, клево и поучительно: не пей воду из лесного ручья.

5. «Счастливого дня смерти» (2017) – Студентка Три попала в петлю времени: ее убивают в день рождения, и она просыпается, чтобы прожить этот день снова. Остроумный микс хоррора, детектива, комедии и подростковой драмы.

Так что в этот День студента вы можете выбрать: готовиться к пересдачам или… к худшему. Но помните главное правило выживания: никогда не разделяйтесь на пары и всегда слушайте того самого странного парня, который все знает о зомби. С праздником!