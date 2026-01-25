Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

25 января 2026 19:34
Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

Почти в каждом можно и похохотать, и брезгливо поморщиться.

Сегодня в России – Татьянин день, он же День студента. И если вы уже сделали все курсовые да рефераты, и даже запланировали дату, когда «точно-точно» начнете диплом, самое время углубиться в подборку хорроров о тех, для кого учеба – не главная опасность в кампусе.

1. «Убойные каникулы» (2010) – Великая классика жанра. Два простодушных деревенских парня на отдыхе сталкиваются с компанией предвзятых «студентиков», которые принимают их за психопатов.

Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

2. «Факультет» (1998) – Шедевр Роберта Родригеса о старшеклассниках, которые первыми замечают, что учителей в их школе медленно заменяют инопланетные паразиты. Элайджа Вуд, Джош Хартнетт и команда «ботаников» против всепоглощающей угрозы – отличная метафора подросткового бунта.

3. «Крик» (1996) – Фильм, перезапустивший жанр. Убийца в маске призрака терроризирует старшеклассников, обыгрывая клише хорроров. Это не только триллер, но и остроумный учебник по правилам выживания в слэшере. Нарушишь – умрешь.

4. «Лихорадка» (2002) – Классика «телесного» ужаса. Группа студентов отправляется на природу, где сталкивается не с маньяком, а с плотоядной бактерией. Отвратительно, клево и поучительно: не пей воду из лесного ручья.

Студентики, что ж вы себя не бережете? 5 хорроров про тех, кто до сих пор грызет гранит науки

5. «Счастливого дня смерти» (2017) – Студентка Три попала в петлю времени: ее убивают в день рождения, и она просыпается, чтобы прожить этот день снова. Остроумный микс хоррора, детектива, комедии и подростковой драмы.

Так что в этот День студента вы можете выбрать: готовиться к пересдачам или… к худшему. Но помните главное правило выживания: никогда не разделяйтесь на пары и всегда слушайте того самого странного парня, который все знает о зомби. С праздником!

Фото: Кадр из фильма «Убойные каникулы» (2010), «Факультет» (1998), «Лихорадка» (2002)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
«Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» «Я боюсь уснуть»: этот французский хоррор назвали самым страшным в истории Netflix – даже Кинг согласен, ведь похоже на «Оно» Читать дальше 16 февраля 2026
Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Читать дальше 16 февраля 2026
Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Читать дальше 16 февраля 2026
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума Читать дальше 15 февраля 2026
В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников Читать дальше 15 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже Читать дальше 14 февраля 2026
Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть Фильмы, которые пародировал «Крик»: от «Хэллоуина» до «Сияния» – 8 примеров классики, которую стоит пересмотреть Читать дальше 14 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше