Студень из клея и ситро из соды: как Фрейндлих выжила в блокадном Ленинграде

К началу войны артистке было всего 6 лет.

Алиса Фрейндлих родилась зимой 1934 года в Ленинграде, а ее юные годы пришлись на время блокады. Как рассказывала будущая звезда экрана, в то тяжелое время ей удалось остаться в живых только благодаря бабушке Шарлотте, которая полностью контролировала их питание.

Как оказалось, Шарлотта забирала хлеб, положенный на семью по талонам, и в нужные часы выдавала каждому по маленькому кусочку, чтобы продержаться в течение дня. Никакие уговоры и мольбы не могли заставить ее нарушить это правило.

Помимо хлеба, семья будущей артистки питалась и другими продуктами. Например, бабушка придумала рецепт лакомства ситро — в кипятке растворялась щепотка корицы, гвоздики или долька лимона. В другие дни она готовила студень из столярного клея с горчицей, который также считался деликатесом.

«У меня до сих пор часто стоит перед глазами картинка: я, маленькая, сижу перед шкафом и умоляю стрелку часов двигаться быстрее — настолько хотелось кушать», — цитирует слова артистки портал Antenna Daily.

Как уверена Фрейндлих, лишь забота и педантичность ее бабушки помогли им выжить. До последнего дня жизни она с ужасом вспоминала, что ей выпало пережить, а привычки того времени навсегда остались с ней.