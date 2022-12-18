Стругацкие возненавидели «Чародеев» за одну деталь: граждане СССР пришли от нее в восторг

Впервые мюзикл «Чародеи» вышел на экраны 31 декабря 1982 года. Этот фильм, снятый по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», раз и навсегда покорил зрителей. А вот сами писатели отнеслись к нему с нескрываемым отвращением.

Картину Аркадий Натанович назвал скверной. Любопытно, что при первом просмотре ленты он закрылся в комнате и попросил его не тревожить, при этом сидел в кресле мрачный и все два часа молча наблюдал за происходящим на экране.

Поддержал его и брат. Борис Стругацкий подчеркнул, что фильм получился «на троечку». По словам писателя, картина слишком отличалась от той, какую они планировали создать, когда начали работу со сценарием. Больше всего его огорчило то, что проект задумывался как мюзикл, но таковым так и не стал.

«Музыка получилась какая-то вялая. Не то, все не то», — цитирует литератора издание «Комсомольская правда ». К слову, то, что заставило Стругацких буквально возненавидеть картину, зрителей же, напротив, привело в неописуемый восторг. Именно музыкальное сопровождение многие из них считают главным украшением детища Константина Бромберга.