Стройный и с усами: таким Бурунова вы точно не видели (фото)

Сергей Бурунов давно считается одним из главных актеров современной России. Поклонники и эксперты осыпают его комплиментами, отмечая, как органично он смотрится и в комедийных, и в драматичных проектах. При этом артист практически во всех своих ролях выглядит одинаково, однако так было далеко не всегда.

Еще несколько лет назад Бурунов активно экспериментировал с внешностью. Только появившись в социальных сетях, он предстал перед поклонниками в неожиданном амплуа. Артист отрастил густую щетину и еще не страдал от лишнего веса, как в последние годы.

Преданные поклонники, которым удается найти запись, до сих пор удивляются, насколько иначе выглядел их любимый актер. В комментариях можно увидеть десятки комплиментов: фанаты отмечают свежий вид артиста и хвалят щетину, которая, по их мнению, делает его более харизматичным.