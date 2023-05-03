Стройный и не лысый: на этом фото Бывалого из легендарной троицы не узнать

Евгений Моргунов запомнился зрителям как Бывалый из гайдаевской троицы. Актеру было всего 34 года, когда он впервые сыграл этого колоритного персонажа. Визитной карточкой Бывалого стали его внушительная фигура и лысина.

Но Моргунов не всегда был тучным мужчиной с двойным подбородком. Актера можно увидеть в легендарной картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Евгению Александровичу досталась отрицательная роль, которую даже пришлось сократить при монтаже.

В «Молодой гвардии» Моргунова не узнать — он был стройным роковым красавцем с черными волосами. Актер мог бы играть аристократов и лордов, но из-за болезни его внешность начала меняться.

В 25 лет Евгению Александровичу поставили диагноз «диабет». Он стал активно набирать вес и быстро превратился в тучного толстяка. В 50-х внешность Моргунова стала такой, какой ее запомнили зрители. Но ведь если бы не его колоритная лысина и полнота, то актер никогда бы не сыграл свою звездную роль в комедиях Леонида Гайдая.