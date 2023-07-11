Стройность ему к лицу: Ширвиндт в молодости был удивительно хорош
Совсем не тот тучный мужчина, которого мы знаем.
Многим кажется, что Александр Ширвиндт всегда был импозантным полноватым джентльменом. Однако тот, кто видел дебютные роли актера, помнит его совсем другим.
В молодости Александр Анатольевич был статным и стройным юношей. Он занимался спортом и обладал эталонной подтянутой фигурой. Также Ширвиндт мог похвастаться эффектной внешностью: точеные черты лица, большие выразительные глаза, пухлые губы. Девушки влюблялись в этого красавца с первого взгляда, и их можно понять. Стройность была явно к лицу артисту.
Ширвиндт дебютировал в кино в 1957 году.
Он снялся в картине «Она вас любит», где сыграл эстрадного певца-дипломанта Вадима Ухова. Главную роль в этом фильме исполнил Георгий Вицин — персонаж Константин Канарейкин стал единственной романтической работой актера.
Огромную популярность Ширвиндт обрел уже в солидном возрасте. К зрелым годам артист обзавелся лишним весом и стал выглядеть старше своих лет. Таким его и помнит большинство зрителей.