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Строптивого Добронравова в «Сватах» заменил бывший мебельщик

1 августа 2022 16:10
Строптивого Добронравова в «Сватах» заменил бывший мебельщик

Дублер актера получил свой звездный час.

Герой Федора Добронравова в сериале «Сваты» стал любимым персонажем зрителей. Поклонники следили за Иваном Будько на протяжении семи сезонов проекта, а многие его реплики ушли в народ, став расхожими фразами. Но выяснилось, что не всегда в кадре был сам Добронравов. Как оказалось, в финальной серии седьмого сезона «Сватов» актера заменил бывший мебельщик.

Речь идет об отдельной сцене, где герой Федора спиной стоит в кадре и затем заходит в магазин. Поиски дублера не заняли много времени: Сергей Сманцер легко повторил походку Будько. Любопытно, что ранее мужчина работал на производстве корпусной мебели, и лишь в 2019 году благодаря случайному знакомству с театральной актрисой пришел в мир кино. Сначала он дублировал Владимира Епифанцева в одном из фильмов, а затем благодаря внешнему сходству с Добронравовым получил работу на площадке «Сватов», передает «Комсомольская правда».

Пригодятся ли навыки Сманцера для восьмого сезона сериала, сейчас непонятно. Ранее Добронравов уже заявил, что не собирается вновь повторять образ своего героя. По его словам, он опасается, что окажется в итоге заложником этой роли.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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