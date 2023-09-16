Строгое воспитание не помогло: ахнете, что себе позволяет дочь Газманова

Наследница Олега Газманова Марианна родилась зимой 2003 года. Девушка не скрывается от общественного внимания и активно ведет свои социальные сети. Однако нередко ее поведение шокирует поклонников артиста.

Так, больше всего публику удивляет внешность Марианны. Как уверены фанаты, она чересчур откровенно одевается и выбирает неуместный яркий макияж, чтобы привлечь к себе внимание. Девушка старается строить модельную карьеру, поэтому в ее социальных сетях множество чувственных кадров.

Поражают поклонников и отношения с отцом.

Марианна не боится вступать с Газмановым в публичные ссоры. Например, она не раз признавалась, что конфликтует с родителями из-за семейных снимков.

При этом сам Газманов не раз признавался, что старался воспитывать дочь в строгости. Он пытался контролировать и окружение Марианны, и ее интересы, научить ее бережному отношению к деньгам. Но, как уверены поклонники, музыкант не справился со своими отцовскими обязанностями.