Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Строгое воспитание не помогло: ахнете, что себе позволяет дочь Газманова

Строгое воспитание не помогло: ахнете, что себе позволяет дочь Газманова

16 сентября 2023 21:00
Строгое воспитание не помогло: ахнете, что себе позволяет дочь Газманова

Девушка активно привлекает к себе внимание публики.

Наследница Олега Газманова Марианна родилась зимой 2003 года. Девушка не скрывается от общественного внимания и активно ведет свои социальные сети. Однако нередко ее поведение шокирует поклонников артиста.

Так, больше всего публику удивляет внешность Марианны. Как уверены фанаты, она чересчур откровенно одевается и выбирает неуместный яркий макияж, чтобы привлечь к себе внимание. Девушка старается строить модельную карьеру, поэтому в ее социальных сетях множество чувственных кадров.

Поражают поклонников и отношения с отцом.

Марианна не боится вступать с Газмановым в публичные ссоры. Например, она не раз признавалась, что конфликтует с родителями из-за семейных снимков.

При этом сам Газманов не раз признавался, что старался воспитывать дочь в строгости. Он пытался контролировать и окружение Марианны, и ее интересы, научить ее бережному отношению к деньгам. Но, как уверены поклонники, музыкант не справился со своими отцовскими обязанностями.

Строгое воспитание не помогло: ахнете, что себе позволяет дочь Газманова
Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше