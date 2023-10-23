Строго по расписанию: в какие дни на Руси интим был под запретом

На утехи у предков оставалось не так много времени.

В прошлом личная жизнь людей четко регламентировалась религией, традициями и всевозможными суевериями. Невозможно было делать так, как велит сердце. Вмешивалось общество и в самые интимные вопросы. Супруги не могли сблизиться в любой удобный день.

В православии насчитывается четыре многодневных поста. В это время верующие воздерживаются не только от пищи, но и от плотских утех. Говорили, что в дни поста «и кровать пуста».

«Табу» было возлежать с женщиной во время «критических дней». В священных текстах можно найти прямые указания на то, что дамы «в эти дни» нечисты и прикасаться к ним не стоит.

Не всегда были готовы пуститься в любовные приключения и мужчины. Джентльмены игнорировали ухаживания жен накануне охоты или выхода в море, а также отказывали в близости во время возведения избы, как рассказывает автор Дзен-канала «Кириллица».