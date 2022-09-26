Строго-настрого запретили в одной стране: вы точно не знали этого о легендарном советском мультфильме «Ну, погоди!»

Советские и российские дети обожают мультсериал «Ну, погоди!» о вечных приключениях хитрого Зайца и Волка, который никак не может его поймать. Казалось бы, этот мультфильм совсем безобидный. Но в Финляндии думают иначе – в 80-е в стране запретили показывать серии «Ну, погоди!» на местных телеканалах.

Мультфильм проверила государственная комиссия и пришла к выводу, что его сюжет – чрезмерно жестокий. Финнам Заяц показался садистом и вредителем, а Волк – его жертвой. О жестокости мультфильма говорили и в России.

В 2012 году появились слухи о присвоении легендарному мультсериалу рейтинга «18+» из-за сцен курения и насилия – но к счастью, такая судьба миновала «Ну, погоди!».