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Строгая Амбридж или весельчак Люпин? Этот тест ответит, какой бы из вас вышел преподаватель по ЗОТИ

25 мая 2023 12:15
Строгая Амбридж или весельчак Люпин? Этот тест ответит, какой бы из вас вышел преподаватель по ЗОТИ

На кого из шести преподавателей ЗОТИ вы похожи?

Защита от темных искусств - одна из самых сложных дисциплин в учебном расписании Хогвартса. В рамках этого предмета юные волшебники узнают, как защищаться от дементоров, вампиров, боггартов и других нечистых созданий, а также от темных магов и запрещенных заклинаний. На изучение ЗОТИ отводится много времени - ее преподают с первого по пятый курс, после предусмотрен экзамен, во время которого ученики демонстрируют полученные теоретические и практические знания. Согласно официальным данным, в период между 1957 и 1998 годом сменилось 40 преподавателей этого предмета. Всему виной проклятие Волан-де-Морта, из-за которого ни у одного из профессоров не получалось задержаться на посту преподавателя ЗОТИ больше одного года. Любопытно, что большинство из них впоследствии постигл незавидная судьба - кто-то, как Квиринус Квиррелл, погиб в подземелье, кто-то был уволен из Хогвартса, как, например, Долорес Амбридж. По словам Джоан Роулинг, после гибели Волан-де-Морта проклятие исчезло и теперь в школе чародейства и волшебства ЗОТИ преподает один и тот же человек.

А на кого из шести преподавателей этой дисциплины, показанных в фильме, похожи вы? Узнайте с помощью нашего теста.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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