Стрижка боб и яркий макияж: единицы узнают подтянутую Вовк на новом фото

Легенда советского и российского телевидения Ангелина Вовк скоро отметит свое 81-летие. Годы идут ведущей только на пользу, и в этом можно убедиться, глядя на ее свежее фото.

На снимке Ангелина Михайловна выглядит лет на 20 моложе своего возраста. Вовк предстала с модной стрижкой боб и с ярким макияжем. Кроме того, в свои 80 ведущая может похвастаться гладкой и подтянутой кожей лица и шеи. Резко похорошевшую Ангелину Михайловну мало кто узнал.

Секрет вечной молодости Вовк в регулярном уходе за собой, уколах красоты и пластической хирургии. Ведущая делает инъекции ботокса, также она пробовала аппаратные процедуры для лица. Ангелина Михайловна не забывает и о здоровом образе жизни. Каждый день ведущая употребляет льняную кашу с пророщенными зернами пшеницы и выпивает по два литра воды. Вовк старается как можно больше двигаться, чтобы мышцы не застаивались. Благодаря перечисленным бьюти-мерам любимая ведущая год от года становится все краше.